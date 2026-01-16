Die Teuerungsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, ‍die sogenannte Kerninflation, fiel auf 2,4 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt in der Währungsunion mittelfristig eine Inflation von zwei Prozent an. Die nach europäischen Standards berechnete deutsche Inflationsrate lag ​im Dezember exakt bei 2,0 Prozent. Die EZB hat ihren Leitzins ‍von Mitte 2024 bis Mitte 2025 achtmal auf aktuell zwei Prozent gesenkt, weil der Preisdruck insgesamt nachgelassen hat. Die meisten Experten gehen davon aus, dass sie ihren Leitzins in den kommenden Monaten nicht verändern wird.