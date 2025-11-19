Seit Sommer 2024 hat die Europäische Zentralbank den Einlagenzins acht Mal gesenkt und damit auf 2,0 Prozent halbiert. Der EZB-Rat beliess den Leitzins jüngst zum dritten Mal in Folge unverändert auf diesem Niveau. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte, aus geldpolitischer Sicht sei man gut aufgestellt. Die EZB-Währungshüter entscheiden am 18. Dezember wieder über den Leitzins. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die EZB erneut pausieren wird.