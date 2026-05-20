Die Europäische Zentralbank (EZB) ‌hat als mittelfristiges Stabilitätsziel eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent. Angeheizt wird die Inflation durch die Energiekosten, ​die sich im April um 10,8 ​Prozent zum Vorjahresmonat erhöhten. ​Laut Bundesbank-Präsident Joachim Nagel kann die EZB die ‌hohen Energiepreise nicht ausblenden. Zinserhöhungen würden immer wahrscheinlicher, wenn sich das Inflationsbild nicht grundsätzlich ändere, sagte er ​unlängst ​in einem Zeitungsinterview.