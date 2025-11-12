Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um durchschnittlich 2,3 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte und damit eine Schätzung bestätigte. Im September wurde mit 2,4 Prozent ein Jahreshöchststand erreicht. «Nach zwei Anstiegen in Folge ging die Inflationsrate im Oktober wieder leicht zurück», sagte die Präsidentin des Bundesamtes, Ruth Brand. «Inflationstreibend wirkten dabei die weiterhin überdurchschnittlich steigenden Preise für Dienstleistungen.»