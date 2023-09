Der Bundesbank zufolge dürfte die Teuerung «im Jahresverlauf weiter abnehmen». Die deutlichen Rückgänge auf den vorgelagerten Stufen - etwa Import-, Erzeuger- und Grosshandelspreise - dürften nach und nach an die Verbraucher weitergereicht werden. «Dennoch dürfte die Inflationsrate vor dem Hintergrund eines robusten Lohnwachstums auch mittelfristig deutlich oberhalb von zwei Prozent liegen», erwartet die Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht. Die führenden Institute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für die Bundesregierung davon aus, dass die Teuerungsrate im kommenden Jahr auf 2,6 Prozent fallen wird, von durchschnittlich 6,1 Prozent im zu Ende gehenden Jahr. 2025 soll sie dann bei 1,9 Prozent liegen.