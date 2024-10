Die Inflation habe wieder spürbar und auf breiter Basis zugelegt, sagte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding. «Für die EZB ist die hartnäckige Inflation im Dienstleistungssektor, in dem Lohnkosten eine grosse Rolle spielen, ein Warnsignal», fügte er hinzu. «Sie sollte ihre Leitzinsen nicht übermässig senken.» Angesichts der nachlassenen Teuerung in der Währungsunion hat die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr bereits drei Mal ihren Leitzins gesenkt.