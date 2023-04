Die Konsumentenpreise stiegen nur noch um 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch eine frühere Schätzung bestätigte. Im Februar hatte die Teuerungsrate noch bei 8,5 Prozent gelegen. Einen so starken Rückgang von 1,6 Prozentpunkten binnen eines Monats hat es seit Beginn der Datenreihe 1991 noch nicht gegeben. Von Februar auf März zogen die Preise dagegen um 0,9 Prozent an.