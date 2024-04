In Spanien haben die Verbraucherpreise im April angezogen. Die zu europäischen Vergleichszwecken berechnete Jahresteuerungsrate (HVPI) lag bei 3,4 Prozent, wie das Statistikamt INE am Montag mitteilte. Im März waren es noch 3,3 Prozent. Von Reuters befragte Experten hatten auch für April mit 3,3 Prozent gerechnet. Die gestiegenen Lebenshaltungskosten sind auch auf die erhöhten Gaspreise zurückzuführen. Für Lebensmittel mussten die Spanier ebenfalls tiefer in die Tasche greifen als im April 2023.