Das Ifo-Institut rechnet in den kommenden Monaten mit weiteren Erhöhungen. "Die Inflation ist im Laufe des Jahres 2022 von Energie und Nahrungsmitteln auf viele andere Produkte übergesprungen und hat damit an Breite gewonnen. Es besteht die Gefahr, dass sich die Inflation verfestigt, was den Handlungsdruck für die EZB erhöht", sagte Ifo-Experte Sascha Möhrle.