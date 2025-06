Wie es in einer diese Woche verschickten Medienmitteilung heisst, stelle sich der Branchenverband dabei den Fragen des Bloggers «FinanzFabio», eines der erfolgreichsten Finanz-Influencer der Schweiz. Auf diese Weise wolle man «hochrelevante, aber komplexe Themen einem breiten Publikum – insbesondere auch jungen Menschen – verständlich und unterhaltsam zugänglich» machen. In der ersten von vier Folgen spricht Fabio Marchesin (37), wie FinanzFabio in Wirklichkeit heisst, mit August Benz, dem stellvertretenden CEO des Verbands.