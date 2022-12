Die Aktien-Futures stiegen plötzlich um mehr als 1 Prozent. Der Handel mit US-Treasury-Futures zog sprunghaft an und drückte die Benchmark-Rendite um etwa 4 Basispunkte. In einem so kurzen Zeitraum sind das grosse Bewegungen - grösser als die Schwankungen einer ganzen Sitzung an manchen Tagen. Und sie sollten von den Aufsichtsbehörden unter die Lupe genommen werden, meinen langjährige Marktbeobachter, obgleich ein Leck nur eine von mehreren möglichen Erklärungen dafür ist, warum Händler kurz vor der Veröffentlichung des Berichts plötzlich zu kaufen begannen.