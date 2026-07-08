Dem Unternehmen ​fliessen aus der Ausgabe neuer Aktien brutto rund ​200 Millionen Franken zu. ​Infracore wolle den Nettoerlös vor allem für den Ausbau seines Portfolios ‌sowie zur Rückzahlung von Aktionärsdarlehen im Volumen von rund 55,2 Millionen Franken verwenden. Der Streubesitz soll nach dem Börsengang bei ​27,5 Prozent ​liegen und könnte ⁠sich bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf ​bis zu 30,3 ⁠Prozent erhöhen. Die bisherigen Hauptaktionäre MPT und Aevis Victoria ‌blieben nach dem Börsengang bedeutend beteiligt und hätten sich zu einer Haltefrist von 180 Tagen verpflichtet. ‌Am Freitag soll die Aktie zudem in ​den Swiss Performance Index (SPI) aufgenommen werden.