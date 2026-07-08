Die Syndikatsbanken platzierten rund 3,7 Millionen neue Aktien sowie 505.500 Titel des Grossaktionärs MPT, wie Infracore am Mittwoch mitteilte. Darüber hinaus habe MPT eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 420.920 bestehenden Aktien gewährt, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem ersten Handelstag ausgeübt werden könnten. Dies entspreche einem gesamten Platzierungsvolumen von bis zu 250 Millionen Franken. Basierend auf dem festen Angebotspreis von 54 Franken je Aktie betrage die Marktkapitalisierung 826 Millionen Franken. Der erste Handelstag an der Schweizer Börse SIX unter dem Tickersymbol «INFRAC» sei am Donnerstag.
Dem Unternehmen fliessen aus der Ausgabe neuer Aktien brutto rund 200 Millionen Franken zu. Infracore wolle den Nettoerlös vor allem für den Ausbau seines Portfolios sowie zur Rückzahlung von Aktionärsdarlehen im Volumen von rund 55,2 Millionen Franken verwenden. Der Streubesitz soll nach dem Börsengang bei 27,5 Prozent liegen und könnte sich bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf bis zu 30,3 Prozent erhöhen. Die bisherigen Hauptaktionäre MPT und Aevis Victoria blieben nach dem Börsengang bedeutend beteiligt und hätten sich zu einer Haltefrist von 180 Tagen verpflichtet. Am Freitag soll die Aktie zudem in den Swiss Performance Index (SPI) aufgenommen werden.
(Reuters)