Die beteiligten Banken hätten knapp 204'000 bestehende Aktien zum Angebotspreis von 54 Franken je Aktie übernommen, heisst es in einer Mitteilung von Infracore vom Montag. Das entspreche rund 48 Prozent der gesamten Mehrzuteilungsoption. Die Aktien stammen vom grössten Aktionär MPT.