Die Aktien notieren unter dem Tickersymbol INFRAC am Donnerstag im frühen Handel leicht unter ihrem Ausgabepreis. Um 9.30 Uhr werden die Papiere zu 53,10 Franken gehandelt, nachdem sie den Handel genau auf dem Ausgabepreis von 54,00 Franken eröffnet hatten. Die Börsenkapitalisierung beläuft sich damit auf knapp 826 Millionen Franken. Bisher wurden gut 191'000 der Titel gehandelt. Der Gesamtmarkt (SPI) steht derweil 0,27 Prozent höher.