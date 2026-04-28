Die Aktien von Holcim führen ihre jüngste Aufwärtstendenz am Dienstag fort. Zwei Stunden nach Handelsbeginn kostet eine Aktie 73,50 Franken, also 0,68 Prozent mehr als am Vortag. In den vergangenen vier Wochen hat der Titel 12 Prozent an Wert dazugewonnen.
Die positive Performance ist auch an zwei Experten nicht unbemerkt vorbeigegangen. So vergeben die DZ Bank und CFRA neuerdings Kaufen-Ratings für Holcim und erhöhen gleichzeitig die Kursziele. DZ Bank erhöht das Kursziel auf 82,00 von 70,50 Franken, CFRA setzt 10 Franken auf das vorherige Ziel drauf, also neuerdings 85 Franken.
Damit liegen beide Analysten über dem durchschnittlichen Kursziel von 81,35 Franken. Es liegen zwölf Kaufempfehlungen und neun Halten-Ratings vor.
Kursentwicklung von Holcim.
Er prognostiziere für 2026 ein Umsatzwachstum von 4,3 Prozent und 8,5 Prozent für 2027, schreibt CFRA-Analyst Nazmi Ghazali. Ein robustes organisches Wachstum, eine disziplinierte Preisgestaltung, ergänzende M&A-Transaktionen und eine stärkere Nachfrage nach CO2-armen und zirkulären Gebäudelösungen sollten dazu beitragen.
Nach der Abspaltung von Amrize sei das Portfolio des Baustoffkonzerns zudem übersichtlicher und biete bessere Wachstumschancen. Ausserdem könne das Kapital gezielter eingesetzt werden - im Einklang mit der Strategie «NextGen Growth 2030». Diese hat zum Ziel, Holcim als führenden Anbieter für nachhaltiges Bauen zu positionieren, während der Konzern gleichzeitig profitabel wachsen soll.
Die Kollegen der DZ Bank begründen ihren Entscheid mit den «sehr guten Zahlen» im schwachen Startquartal. Zudem sei die bisherige Prognose für das Gesamtjahr bestätigt worden, was trotz geopolitischer Unsicherheiten als wichtiger positiver Faktor gesehen werden kann. Holcim gelte weiterhin als Profiteur der je nach Region hohen Notwendigkeit einer Infrastrukturmodernisierung sowie hoher Neubauerfordernisse im Wirtschaftsbau.
(cash/AWP)