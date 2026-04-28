Die Kollegen der DZ Bank begründen ihren Entscheid mit den «sehr guten Zahlen» im schwachen Startquartal. Zudem sei die bisherige Prognose für das Gesamtjahr bestätigt worden, was trotz geopolitischer Unsicherheiten als wichtiger positiver Faktor gesehen werden kann. Holcim gelte weiterhin als Profiteur der je nach Region hohen Notwendigkeit einer Infrastrukturmodernisierung sowie hoher Neubauerfordernisse im Wirtschaftsbau.