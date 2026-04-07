ING betonte, weiterhin keine Zukunft in Russland zu sehen. Das Institut geht ​davon aus, dass jedes alternative Ausstiegsszenario ​in etwa ​die gleichen finanziellen Auswirkungen haben wird wie die ‌nun geplatzte Vereinbarung. Die Belastung der harten Kernkapitalquote (CET1) werde auf sieben Basispunkte geschätzt, ​erklärte ​die Bank. ⁠Bei der Ankündigung des ​Verkaufs im vergangenen ⁠Jahr hatte der Konzern mitgeteilt, ‌er rechne mit einer Gewinnbelastung von 700 Millionen Euro.