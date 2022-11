Manchen deutschen Professoren gilt es als Verrat am Hartwährungsversprechen, doch im Grossteil der Eurozone wurde Mario Draghi zum Held. 2012 kündigte Draghi an, er werde den Euro retten - "whatever it takes" ("was immer nötig ist"). Das Gelöbnis des damaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank sollte deshalb durch einen Erinnerungstag geehrt werden, schlägt eine Bürgerinitiative nun vor.