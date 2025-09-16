Wie die vorberatende Kommission und der Bundesrat verwies eine Mehrheit auf die Individualbesteuerung. Das Volksbegehren zementiere Überholtes. Der Rat setzt die Debatte am Mittwoch fort. Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-N) hatte die Initiative «Ja zu fairen Bundessteuern auch für Ehepaare - Diskriminierung der Ehe endlich abschaffen» mit 13 zu 12 Stimmen zur Ablehnung empfohlen.