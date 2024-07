Das Wahlkampfteam von Biden und Harris hat sich den Angriffen entgegengestellt, ohne auf eine etwaige Übernahme der Kandidatur durch die heutige Vizepräsidentin einzugehen. Ihre Sprecherin Rhyan Lake erklärte, Harris sei stolz darauf, dass sie mit Biden in den Wahlkampf ziehe. Sollte Biden seine Bewerbung aufgeben, wäre sie zwar nicht automatisch die Kandidatin für die Wahl am 5. November, stünde aber an erster Stelle. Eine Reuters/Ipsos-Umfrage fand zuletzt, dass sie wie Biden etwa gleichauf mit Trump in der Wählergunst lag.