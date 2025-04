Inflation im Dienstleistungssektor

Es gibt aber auch vorsichtige Stimmen. Zwar hätten der Zollhammer der US-Regierung und die damit verbundenen Sorgen über die Auswirkungen auf die Konjunktur in Europa Spekulationen am Markt über eine weitere Zinssenkung in der kommenden Woche befeuert, meint DZ-Bank-Analyst Christian Reicherter. «Der jüngste Twist in der Zollsaga gibt den Währungshütern aber durchaus Spielraum zunächst noch abzuwarten,» so der Experte in seiner Vorschau. Aus der jüngsten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters vom 7. bis 9. April geht hervor, dass 61 von 71 befragten Volkswirten am Donnerstag mit einem weiteren Zinsschritt nach unten rechnen.