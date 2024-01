Am Wochenende hatte in zahlreichen Städten Demonstrationen stattgefunden. Die Veranstalter hatten wesentlich höhere Zahlen als die Polizei genannt. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht diese Zahlen nach Angaben eines Sprechers als «sehr, sehr positives Zeichen», dass sich die Zivilgesellschaft hörbar zu Wort gemeldet habe. Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang verwies darauf, dass es sich nicht um Grossstadt-Proteste gehandelt habe. «Sondern es geht in die Fläche», sagte sie mit Hinweis auf Demonstrationen auch in kleineren Städten in Ostdeutschland. Der Sprecher des Innenministeriums sagte, die Demonstrationen seien ein Signal an all diejenigen, die ausgegrenzt werden sollten und denen Angst gemacht werde mit Ideologien, wie sie bei dem Potsdamer Treffen gehegt wurden. Dort soll es um Pläne für Massendeportationen von Migranten gegangen seien. Teilnehmer und auch AfD-Bundessprecherin Weidel bestreiten allerdings entsprechende Berichte.