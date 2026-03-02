Internationale Rankings können täuschen

Obwohl die Schweiz in den globalen Rankings oft einen Spitzenplatz bei den Innovationen einnimmt, «sollte man sich nicht auf diesen alleine konzentrieren», sagte Studienautor Martin Wörter vom KOF Institut. So habe die Studie gezeigt, dass viele Unternehmen mit Innovationen zu kämpfen haben und das Umfeld insgesamt schwieriger geworden sei.