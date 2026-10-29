Für Investierende mit einem Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren ist die Aktie allemal eine Überlegung wert. Der Wachstumstrend ist nicht gebrochen, aber durch Sondereffekte wie den Covid‑Boom beeinträchtigt. Ferner gilt es zudem zu erwähnen, dass Siegfried die Dividende in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt hatte. Die Ausschüttungsquote liegt gemäss Daten von Bloomberg bei 12 Prozent, was in der Zukunft weiter viel Spielraum nach oben offen lässt.