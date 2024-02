Wie schätzen Sie die Lage in der Schweiz ein?

Gemäss der International Telecommunication Union on Cybersecurity steht die Schweiz in der weltweiten Rangliste der Cybersicherheit an 42. Stelle. Die Zahl der wöchentlich an das Nationale Cybersicherheitszentrum (NCSC) gemeldeten Vorfälle steigt deutlich an und zeigt, dass auch Schweizer Unternehmen und Organisationen Cyberangriffen ausgesetzt sind. In der ersten Oktoberwoche 2023 verzeichnete die zentrale Meldestelle rund 1516 Fälle, in denen die Cybersicherheit beeinträchtigt wurde. Damit hat die Cyberkriminalität in der Schweiz laut Statista einen Höchststand erreicht.