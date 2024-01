Taiwan habe daraufhin seinerseits die Beziehungen zu Nauru beendet, erklärte Taiwans Vize-Aussenminister Tien Chung-kwang am Montag in Taipeh. China habe Nauru mit finanzieller Hilfe geködert und verfolge das Ziel, die Demokratie in Taiwan zu zerstören. Nauru ist zwar einer der kleinsten Staaten der Welt mit gerade einmal 12.500 Einwohnern, aber einer der wenigen, die Taiwan international anerkannt hatten. China begrüsste den Schritt Naurus. Die Volksrepublik sei bereit, ein neues Kapitel der bilateralen Beziehungen auf der Basis des Ein-China-Prinzips aufzuschlagen, erklärte das Aussenministerium in Peking. Danach erachtet die Volksrepublik Taiwan als Teil ihres Territoriums und lehnt internationale Beziehungen anderer Staaten zu der Insel ab. China will Taiwan schon lange unter seine Kontrolle bringen - notfalls mit Gewalt.