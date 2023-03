Die Credit Suisse kämpft damit, die Anleger zu beruhigen, nachdem ihr saudischer Hauptaktionär am Mittwoch eine Aufstockung seines Anteils ausgeschlossen hatte. Das Marktchaos, das mit dem Zusammenbruch regionaler Banken in den USA in der vergangenen Woche begann, wurde durch die Krise um die Credit Suisse noch verstärkt.