Ausserdem versuche das Startup mit Hilfe von Briefkastenfirmen in anderen Staaten, die US-Beschränkungen für den Export von Hochleistungsprozessoren in die Volksrepublik zu umgehen, sagte ein hochrangiges Mitglied aus US-Regierungskreisen in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Die Hilfen für die Regierung in Peking gingen weit über den Zugang zu der Open-Source-Software hinaus. Unter anderem teile DeepSeek Nutzerinformationen und statistische Daten mit den Behörden.