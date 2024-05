Zuvor hatte es nach Angaben aus Kreisen der am Verkaufsprozess Beteiligten noch sechs Bieter gegeben. Neben dem Finanzinvestor waren dies die dänische DSV, die Reedereien Maersk und MSC, der saudischen Staatsfonds Bahri sowie ADQ aus Abu Dhabi. Der Insider deutete an, dass ADQ sich mit einem anderen Bieter zusammengeschlossen haben könnte. In Kreisen der Bieter-Konsortien ist von CVC/Carlyle die Rede.