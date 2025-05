Eine Verschiebung auf Januar 2027 spiegele auch den Druck seitens der europäischen Banken wider, sagten die Insider. Denn Geldhäuser befürchteten, sie könnten gegenüber ihren Rivalen in den USA und in Grossbritannien ins Hintertreffen geraten. Einem hochrangigen EU-Mitarbeiter zufolge, hat EU-Kommissarin Maria Luís Albuquerque die Finanzminister der EU über die Verzögerung auf einem Treffen am 13. Mai unterrichtet. Die EU-Kommission hatte gesagt, sie werde nach Konsultationen mit der Branche und ihren Aufsehern bis Ende Juni eine Entscheidung fällen, ob die Einführung der FRTB-Vorschriften hinausgezögert werden solle oder nicht.