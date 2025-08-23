Die Konjunktur in der Eurozone erweise sich als widerstandsfähiger als erwartet, während die Inflation um den Zielwert der EZB von zwei Prozent schwanke. Zudem lägen die von der US-Regierung unter Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf die meisten Waren aus der EU mit 15 Prozent nahe an den EZB-Erwartungen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte im Juli erklärt, die Notenbank sei nach dem Ende eines einjährigen Zinssenkungszyklus «in einer guten Position».