Die Inflationsprognosen der EZB erweisen sich zwar nur selten als zutreffend. Die Euro-Wächter nutzen sie aber als wichtigen Faktor für ihre Entscheidungen, denn sie streben ihr Inflationsziel mittelfristig an. Zudem benötigt jede geldpolitische Maßnahme mehrere Monate, um in der Wirtschaft ihre volle Wirkung zu entfalten. Manche Währungshüter hatten sich zuletzt dafür starkgemacht, sich mehr auf die aktuellen Inflationsmessdaten zu konzentrieren. Nach diesen lag die Inflation im Euro-Raum zuletzt im November bei 10,0 Prozent - das ist fünf Mal so viel wie das Teuerungsziel der EZB.