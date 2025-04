Die Einrichtung der Gruppe folgt auf einen Brief an die Europäische Kommission zu Beginn dieses Jahres, in dem mehrere Zentralbankchefs eine Vereinfachung der europäischen Bankenvorschriften angeregt hatten. Es sollte eine umfassende Analyse der Auswirkungen aller in Europa entwickelten Standards geben, um sicherzustellen, dass nicht unbeabsichtigt neue Regeln und Erwartungen geschaffen würden, hatte es darin geheissen. Die Überprüfung könne zu konkreten und realistischen Massnahmen zur Vereinfachung führen. EZB-Ratsmitglied Fabio Panetta hatte im Februar gesagt, Europa müsse eine übermässige Regulierung vermeiden und könne eine Vereinfachung der bestehenden Regeln in Erwägung ziehen.