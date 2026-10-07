Experten schätzen den Wert des Konzerns auf rund zehn Milliarden Euro. Der Bund hatte ​Uniper in der Energiekrise 2022 verstaatlicht und damit vor ​einer drohenden Pleite bewahrt. Das Bundesfinanzministerium verwaltet ​das Paket des Staates in Höhe von 99,12 Prozent. Es hatte angekündigt, bis ‌zu 74,12 Prozent auf den Markt bringen zu wollen. Berater sind JP Morgan und die UBS.