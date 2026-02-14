Am Dienstag sollen in Genf einem Insider zufolge zwei getrennte diplomatische Verhandlungen zum Iran und zur Ukraine stattfinden.
Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Freitag (Ortszeit) gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagte, werde sich eine US-Delegation mit den Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner am Vormittag zunächst mit Vertretern des Iran treffen. Dabei seien auch Vertreter des Oman anwesend, um zu vermitteln. Am Nachmittag nähmen Witkoff und Kushner dann an trilateralen Gesprächen mit Vertretern aus Russland und der Ukraine teil.
US-Präsident Donald Trump übt nach der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten im Iran Druck auf die iranische Regierung aus und hat eine grosse US-Marinepräsenz in der Region aufgebaut. Die USA wollen zudem weiterhin zwischen der Ukraine und Russland vermitteln und beide Länder zu einer Einigung zu bewegen, um den seit vier Jahren andauernden Krieg in der Ukraine zu beenden.
(Reuters)