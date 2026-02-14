Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person ‌am Freitag (Ortszeit) gegenüber der Nachrichtenagentur ‌Reuters sagte, werde sich ​eine US-Delegation mit den Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner am Vormittag zunächst mit Vertretern des Iran treffen. Dabei seien auch ‌Vertreter des Oman anwesend, um zu vermitteln. Am Nachmittag nähmen Witkoff und Kushner dann an trilateralen ​Gesprächen mit Vertretern aus Russland ​und der Ukraine teil.