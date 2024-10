Die Ausgabenpläne signalisieren, dass Peking einen stärkeren Konjunkturimpuls setzen will, um die Wirtschaft zu stützen. Allerdings reicht er wohl nicht an die Feuerkraft der chinesischen «Bazooka» von 2008 heran, dem Jahr der Weltwirtschaftskrise. Peking hatte damals ein Konjunkturpaket in Höhe von vier Billionen Yuan als Reaktion auf die globale Finanzkrise geschnürt, was damals 13 Prozent des BIP entsprach.