Auch haben elf EU-Regierungen in dieser Woche in einem Schreiben an die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, eine rasche Einigung über das Handelsabkommen gefordert, das seit 25 Jahren verhandelt wird. «Es ist nun dringend geboten, die bisher erzielten Fortschritte zu sichern und die Verhandlungen abzuschliessen», hiess es in dem von Reuters eingesehenen Brief. «Wir sind der Überzeugung, dass alle Voraussetzungen gegeben sind, um die Verhandlungen rasch bis Ende 2024 zum Abschluss zu bringen.» Nach mehr als zwei Jahrzehnten der Verhandlungen wurde das Abkommen im Jahr 2019 abgeschlossen, jedoch durch Forderungen der EU nach Zusagen bezüglich der Abholzung des Amazonas und des Klimawandels auf Eis gelegt.