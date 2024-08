Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris will Insidern zufolge zusammen mit dem Gouverneur des Bundesstaates Minnesota, Tim Walz, als Vize in den Wahlkampf ziehen. Harris habe den 60-jährigen Walz als ihren Kandidaten für den Vizepräsidentenposten ausgewählt, sagten die Insider am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Minnesota ist seit Jahren fest in Hand der Demokraten. Allerdings hat Walz auch bei weissen Wählern auf dem Land Anklang gefunden, die in den vergangenen Jahren überwiegend für den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, Donald Trump, stimmten.