Dabei hätten sich die USA äusserst flexibel gezeigt und ​einen sehr einfachen Vorschlag zur Verständigung vorgelegt, der das beste ​und endgültige Angebot Washingtons gewesen sei. Die US-Regierung poche auf eine ausdrückliche Bestätigung, dass das Land nicht nach Atomwaffen strebe, erklärt der ‌Vizepräsident weiter. Während ein Reporter des iranischen Staatsfernsehens berichtet, die Gespräche würden fortgesetzt, liess Vance eine mögliche Fortsetzung unerwähnt.