Die italienische Regierung plant Insidern zufolge, ihr Haushaltsdefizitziel für 2024 anzuheben. Das Defizitziel solle auf 4,1 Prozent bis 4,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erhöht werden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montagabend. Im April hatte die Regierung in Rom noch ein Ziel von 3,7 Prozent festgelegt. Die Haushaltslücke im nächsten Jahr werde jedoch bei der derzeitigen Entwicklung unter vier Prozent des BIP gesehen. Dies ermögliche einen Spielraum von mehreren Milliarden Euro, der Ministerpräsidentin Giorgia Meloni helfen werde, Massnahmen im kommenden Haushalt 2024 zu finanzieren. Als eine ihrer wichtigsten Prioritäten will Meloni mehr als neun Milliarden Euro bereitstellen, um Steuersenkungen bis 2024 zu verlängern. Diese hatten Arbeitnehmer mit mittlerem und niedrigem Einkommen in diesem Jahr geholfen, die hohen Verbraucherpreise zu bewältigen.