Der Nvidia-Konkurrent wird vermutlich die für Anfang kommende Woche geplante Roadshow absagen, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von mit dem Vorgang vertraute Personen erfuhr. Hintergrund seien Verzögerungen bei der Bearbeitung des Antrags durch das Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), das ausländische Investitionen mit Blick auf die nationale Sicherheit überprüft. Zu den Investoren bei Cerebras gehört das Technologie-Unternehmen G42 mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Angaben von Anfang Oktober zufolge machte G42 als grösster Kunde 83 Prozent des Cerebras-Umsatzes 2023 aus.