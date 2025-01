Der Stuttgarter Autobauer hatte sich vor drei Jahren im Rahmen seiner neuen Luxusstrategie vorgenommen, bis 2025 bei gutem Marktumfeld eine bereinigte Marge von bis zu 14 Prozent zu erreichen und in schlechten Zeiten nicht weniger als 8 Prozent zu verdienen. 2022 übertrafen die Schwaben die vergleichsweise hohe Messlatte sogar mit 14,6 Prozent Rendite, was aber auch an einer Sonderkonjunktur während der Pandemie lag.