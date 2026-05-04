Der Nvidia-Rivale biete seine Aktien potenziellen Investoren für 115 bis 125 Dollar je Stück an, sagte ein Insider am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Früheren Medienberichten zufolge peile das Chip-Unternehmen einen Emissionserlös von vier Milliarden Dollar und eine Marktkapitalisierung von 40 Milliarden Dollar an. Cerebras war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.
Vor etwa zwei Wochen hatte Cerebras den Antrag auf Zulassung an der US-Technologiebörse Nasdaq erneut eingereicht. Die ursprünglichen Debütpläne hatte das Unternehmen im vergangenen Oktober auf Eis gelegt, nachdem es bei einer Finanzierungsrunde eine Milliarde Dollar eingesammelt hatte. Damals wurde die Firma mit 23 Milliarden Dollar bewertet.
Cerebras produziert KI-Hochleistungsprozessoren. Der Konzern verdoppelte seinen Umsatz 2025 nahezu auf 510 Millionen Dollar und erzielte einen Gewinn von 1,38 Dollar je Aktie. Im vorangegangenen Jahr hatte es noch einen Verlust von 9,90 Dollar je Aktie verbucht. Weltweit entstehen neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI). Viele Betreiber suchen händeringend nach Alternativen zu den Chips von Nvidia, um ihre Abhängigkeit vom Weltmarktführer zu verringern. So bestellte der ChatGPT-Entwickler OpenAI Prozessoren im Volumen von mehr als 20 Milliarden Dollar bei Cerebras.
(Reuters)