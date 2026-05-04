Der ‌Nvidia-Rivale ⁠biete seine Aktien potenziellen Investoren für 115 bis 125 Dollar ⁠je Stück an, sagte ein Insider am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Früheren ‌Medienberichten zufolge peile das Chip-Unternehmen einen Emissionserlös ‌von vier Milliarden Dollar und ​eine Marktkapitalisierung von 40 Milliarden Dollar an. Cerebras war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Vor etwa zwei Wochen hatte Cerebras den Antrag auf Zulassung an der US-Technologiebörse ‌Nasdaq erneut eingereicht. Die ursprünglichen Debütpläne hatte das Unternehmen im vergangenen Oktober auf Eis gelegt, nachdem es bei einer Finanzierungsrunde eine Milliarde ​Dollar eingesammelt hatte. Damals wurde die Firma ​mit 23 Milliarden Dollar bewertet.

Cerebras ​produziert KI-Hochleistungsprozessoren. Der Konzern verdoppelte seinen Umsatz 2025 nahezu auf 510 Millionen ‌Dollar und erzielte einen Gewinn von 1,38 Dollar je Aktie. Im vorangegangenen Jahr hatte es noch einen Verlust von 9,90 ​Dollar je ​Aktie verbucht. Weltweit entstehen ⁠neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI). Viele ​Betreiber suchen händeringend nach Alternativen ⁠zu den Chips von Nvidia, um ihre Abhängigkeit vom ‌Weltmarktführer zu verringern. So bestellte der ChatGPT-Entwickler OpenAI Prozessoren im Volumen von mehr als 20 Milliarden Dollar ‌bei Cerebras.

(Reuters)