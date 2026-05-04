Cerebras ​produziert KI-Hochleistungsprozessoren. Der Konzern verdoppelte seinen Umsatz 2025 nahezu auf 510 Millionen ‌Dollar und erzielte einen Gewinn von 1,38 Dollar je Aktie. Im vorangegangenen Jahr hatte es noch einen Verlust von 9,90 ​Dollar je ​Aktie verbucht. Weltweit entstehen ⁠neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI). Viele ​Betreiber suchen händeringend nach Alternativen ⁠zu den Chips von Nvidia, um ihre Abhängigkeit vom ‌Weltmarktführer zu verringern. So bestellte der ChatGPT-Entwickler OpenAI Prozessoren im Volumen von mehr als 20 Milliarden Dollar ‌bei Cerebras.