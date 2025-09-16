Die Angriffe könnten Russland, das für neun Prozent der weltweiten Ölförderung verantwortlich ist, letztlich zu Produktionskürzungen zwingen. Dies steht im Widerspruch zu einer Vereinbarung im Rahmen der Opec+. Das Kartell aus den Mitgliedern der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und weiteren Förderstaaten wie Russland hat vereinbart, dass die russische Ölförderquote in diesem Monat auf 9,449 Millionen Barrel pro Tag steigen sollte. Russland verfügt jedoch im Gegensatz zum führenden Opec-Produzenten Saudi-Arabien nicht über nennenswerte Kapazitäten zur Lagerung von Öl. US-Banken wie J.P. Morgan und Goldman Sachs gehen davon aus, dass die Ausfälle in den Raffinerien und die begrenzten Lagerkapazitäten die Produktion belasten werden. Der Rückgang dürfte jedoch moderat ausfallen, da energiehungrige Käufer aus Asien weiter Appetit auf russisches Rohöl hätten.