Der Plan ​sieht Insidern zufolge vor, dass die Fracht ​vor der südkoreanischen Hafenstadt Yeosu per ​Schiff-zu-Schiff-Umladung auf einen anderen Tanker verladen wird, bevor sie nach Russland weitertransportiert wird. ‌Das genaue Ziel in Russland sei noch unklar. Das Energieministerium in Moskau und das japanische Wirtschaftsministerium reagierten zunächst nicht auf ​Bitten ​um Stellungnahme. Das südkoreanische Industrieministerium lehnte eine ⁠Stellungnahme ab.