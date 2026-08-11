Das Unternehmen werbe in dieser Woche bei Investoren für die Aktien, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag. Eine Stellungnahme von Shein lag zunächst nicht vor. Der Fast-Fashion-Anbieter mit Sitz in Singapur strebt dabei eine Bewertung zwischen 30 und 40 Milliarden Dollar an, wie die Nachrichtenagentur Reuters in der vergangenen Woche berichtete.
Reuters hatte bereits Anfang August unter Berufung auf Insider berichtet, dass das Unternehmen damit begonnen habe, Investoren zu treffen. Die angestrebte Bewertung wäre ein deutlicher Abschlag im Vergleich zu früheren Finanzierungsrunden. 2022 wurde Shein noch mit 98,2 Milliarden Dollar bewertet, bei Kapitalerhöhungen in den Jahren 2023 und 2024 dann mit 64 Milliarden Dollar.
Die niedrigere Bewertung spiegele wachsende geschäftliche Herausforderungen wider, hiess es. Zum Vergleich: Die schwedische Kette H&M wird mit etwa 26 Milliarden Dollar bewertet, der japanische Uniqlo-Eigner Fast Retailing mit 161 Milliarden Dollar und die spanische Zara-Mutter Inditex mit 208 Milliarden Dollar.
(Reuters)