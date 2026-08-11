Das Unternehmen werbe in dieser Woche ⁠bei Investoren für die Aktien, sagten zwei mit der Angelegenheit ‌vertraute Personen am Dienstag. Eine Stellungnahme von ‌Shein lag zunächst ​nicht vor. Der Fast-Fashion-Anbieter mit Sitz in Singapur strebt dabei eine Bewertung zwischen 30 und 40 Milliarden Dollar an, wie die Nachrichtenagentur Reuters in der vergangenen ‌Woche berichtete.