Die Händler hätten sich im Sommer beim Vergleich zwischen den LNG-Preisen in Asien und denen in Europa verkalkuliert, sagten mehrere Branchenvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. In Asien werden historisch die höchsten Preise für Flüssiggas erzielt. In diesem Jahr lagen die Preise in Europa wegen der russischen Lieferkürzungen aber über denen in Fernost. Shell lehnte eine Stellungnahme ab.