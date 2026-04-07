Der Börsenprospekt werde Ende Mai veröffentlicht, ​sagten die Insider weiter. Bis dahin ​werde voraussichtlich auch eine Zuteilungsquote für Kleinanleger festgezurrt. Die begleitenden Banken stellten ‌sich auf eine «beispiellose Nachfrage» aus dieser Gruppe ein. Früheren Aussagen anderer Insider zufolge will SpaceX bis zu 30 Prozent der ​Emission ​privaten Investoren anbieten. Dies ist ⁠etwa dreimal so viel wie üblich. ​Mit einem angepeilten Gesamtvolumen ⁠von 75 Milliarden Dollar wäre es das grösste Börsendebüt ‌der Wirtschaftsgeschichte. Dabei könnte das Unternehmen, zu dem auch der Satellitenbetreiber Starlink, der Kurznachrichtendienst X und der ‌KI-Entwickler xAI gehören, eine Marktkapitalisierung von 1,75 ​Billionen Dollar erreichen.