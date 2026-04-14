Ermotti ​selbst hatte wiederholt erklärt, er bevorzuge eine interne Nachfolge. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen und die UBS werde den Prozess voraussichtlich nicht überstürzen, hiess es aus den Kreisen weiter. Bleibt Ermotti länger, hätte die Bank mehr Zeit, interne Kandidaten aufzubauen oder extern nach einem Nachfolger zu suchen. Ob sich bereits externe Favoriten herauskristallisiert haben, konnte Reuters ‌nicht in Erfahrung bringen. Ende März hatte der 65-Jährige erklärt, dass er mindestens bis April 2027 an der Spitze des Instituts bleiben wolle.