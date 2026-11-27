UniCredit hat nach der gelungenen Übernahme der Commerzbank den nächsten Deal im Blick: Die italienische Grossbank erwägt eine Aufstockung ihrer neunprozentigen Beteiligung am Versicherer Generali, wie die Nachrichtenagentur Reuters von vier mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfuhr. UniCredit hatte Februar 2025 erstmals eine Beteiligung von 4,1 Prozent an Generali bekanntgegeben und diese dann auf 9,05 Prozent aufgestockt. Damit hat sich die zweitgrösste italienische Bank als Gegengewicht zu ihrer Hauptrivalin Intesa Sanpaolo positioniert, die durch die Übernahme von Monte dei Paschi di Siena (MPS) voraussichtlich zum grössten Generali-Aktionär werden dürfte.
Zwei der Insider sagten, UniCredit könne ihre Beteiligung an Generali, Marktführer in Italien, in Richtung der 13,4-prozentigen Beteiligung erhöhen, die voraussichtlich über MPS in die Hände von Intesa übergehen wird. Das Ergebnis der Beratungen bei UniCredit ist allerdings ungewiss. Sowohl UniCredit als auch Generali lehnten eine Stellungnahme ab.
Die Investition in Generali war bislang der einzige Schritt von UniCredit-CEO Andrea Orcel auf dem sich rasch konsolidierenden italienischen Markt für Finanzdienstleistungen. Der erfahrene Dealmaker hat sich gerade die Kontrolle über die Commerzbank gesichert und erklärt, UniCredit werde seinen Marktanteil im Italien ohne grössere Übernahmen ausbauen. UniCredit und Generali, die in Osteuropa schon zusammenarbeiten, führen derzeit Gespräche über engere geschäftliche Verbindungen. Anfang November hatte Orcel gesagt, er hoffe auf eine Einigung in den kommenden Monaten. Eine Partnerschaft erfordere weder eine Kontrolle von Generali durch UniCredit noch einen formellen Zusammenschluss.
(Reuters)