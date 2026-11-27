Die Investition in Generali war bislang der einzige ‌Schritt von UniCredit-CEO Andrea Orcel auf dem sich rasch konsolidierenden italienischen Markt für Finanzdienstleistungen. Der erfahrene Dealmaker hat sich gerade die Kontrolle über die Commerzbank ​gesichert ​und erklärt, UniCredit werde seinen Marktanteil ⁠im Italien ohne grössere Übernahmen ausbauen. UniCredit ​und Generali, die ⁠in Osteuropa schon zusammenarbeiten, führen derzeit Gespräche über engere geschäftliche Verbindungen. Anfang ‌November hatte Orcel gesagt, er hoffe auf eine Einigung in den kommenden Monaten. Eine Partnerschaft erfordere weder eine Kontrolle ‌von Generali durch UniCredit noch einen formellen Zusammenschluss.