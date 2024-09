Die USA peilten angesichts der niedrigen Preise einen Kauf von bis zu sechs Millionen Barrel Öl an, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Dienstag. Wenn der Kauf abgeschlossen werde, werde er der bisher grösste bei der Auffüllung des Vorrats nach einer historischen Veräusserung im Jahr 2022 sein. Die Regierung werde die Ausschreibung für den Kauf von Öl zur Lieferung an den Standort Bayou Choctaw in Louisiana bereits am Mittwoch bekannt geben. Die USA würden das Öl von Energieunternehmen erwerben, die es in den ersten Monaten des Jahres 2025 liefern sollten.